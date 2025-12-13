LiberaMente Isola ufficializzata la candidatura a sindaco di Giuseppe Caltanissetta alle prossime elezioni
Il gruppo “LiberaMente Isola” ha ufficializzato la candidatura di Giuseppe Caltanissetta come candidato sindaco di Isola delle Femmine alle prossime elezioni amministrative, segnando un momento importante nel panorama politico locale.
