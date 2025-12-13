Liam Neeson dopo le polemiche per Plague of Corruption chiarisce | Mai stato contrario ai vaccini

Liam Neeson, coinvolto nelle discussioni legate al documentario di Michael Mazzola, ha chiarito la sua posizione sui vaccini. Dopo le polemiche scatenate da alcune clip del film, un suo portavoce ha confermato che l’attore non è mai stato contrario alla vaccinazione, dissipando così i dubbi sollevati intorno alle sue dichiarazioni.

Un portavoce della star del cinema è intervenuto dopo alcune clip del documentario di Michael Mazzola al centro delle polemiche. Liam Neeson è coinvolto come voce narrante del documentario Plague of Corruption: 80 Years of Pharmaceutical Corruption Exposed il suo portavoce ha dovuto rilasciare un comunicato per ribadire la posizione del suo cliente nei confronti dei vaccini. Il lungometraggio è diretto da Michael Mazzola e si basa sull'omonimo romanzo del 2021, in cui si esprime dello scetticismo nei confronti proprio dei vaccini e alcune ricerche scientifiche. Il comunicato in difesa della star Il portavoce di Liam Neeson ha dichiarato: "Riconosciamo tutti che possa esistere la corruzione all'interno dell'industria farmaceutica, ma non dovrebbe mai essere confusa con essere contrari ai vaccini". Movieplayer.it

