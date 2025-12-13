L’ho consigliato a De Laurentiis Spalletti stupisce tutti | che rivelazione

Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida tra Juventus e Bologna, ha sorpreso tutti con una rivelazione inaspettata durante la conferenza stampa. Il tecnico toscano ha condiviso un aneddoto che coinvolge il presidente De Laurentiis, offrendo uno spunto interessante sulla sua esperienza e sulla sua visione del calcio.

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima della partita della sua Juventus contro il Bologna. Fra le varie risposte in merito al match, l'ex allenatore del Napoli si è lasciato andare ad una rivelazione sul suo passato azzurro: aveva consigliato proprio l'attuale tecnico dei felsinei, Vincenzo Italiano, ad Aurelio De Laurentiis. Spalletti: "Ho detto a De Laurentiis di prendere Italiano". Spalletti ha risposto ad una domanda in merito alle qualità del suo prossimo avversario in panchina, Vincenzo Italiano e, in particolare, se si rivedesse a lui e se avesse consigliato il suo nome al presidente De Laurentiis al momento dell'addio al Napoli: "Da Italiano si può imparare molto, per me è uno dei giovani tecnici più forti che abbiamo.

La vittoria del Napoli contro la Juventus è figlia della grande lungimiranza della società di De Laurentiis, del cambiamento tattico di Conte nel momento di emergenza e infine del protagonista assoluto della partita: E-Rasmus Højlund. #cronachedispogliatoio - facebook.com facebook