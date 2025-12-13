Lezioni di Intifada Valditara invia gli ispettori nelle scuole

Il rischio di una presenza di propaganda di ispirazione intifadata nelle scuole italiane si fa sempre più concreto. Dopo le segnalazioni, le istituzioni hanno deciso di intervenire inviando ispettori nelle strutture scolastiche. È fondamentale fare chiarezza su questa problematica, che potrebbe influenzare negativamente il contesto educativo e sociale del paese.

Lezioni di Intifada. Il rischio, paventato dal Tempo, non è più semplice monito ma realtà. Ecco perché le istituzioni di fronte a quanto anticipato su queste colonne non possono più indugiare e devono far luce su quella che potrebbe rivelarsi una pericolosa propaganda, tra l'altro senza contraddittorio. A confermarlo il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara che, senza esitazioni, facendo riferimento alla nostra inchiesta, chiede agli organi competenti di avviare un'ispezione immediata laddove Francesca Albanese, in ambito del progetto «Palestina Racconta», avrebbe presentato posizioni alquanto discutibili. Iltempo.it Lezioni di Intifada. Valditara invia gli ispettori nelle scuole - Il rischio, paventato dal Tempo, non è più semplice monito ma realtà. iltempo.it

???? LA PRIMA #INTIFADA ???? IL POTERE DEL POPOLO CHE SFIDA L’OPPRESSORE La Prima Intifada resta una lezione viva su come un popolo possa, insieme, sfidare l’oppressione e immaginare un futuro diverso — più giusto, più libero, più umano. ???? I - facebook.com facebook

