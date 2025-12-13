L' export scaligero sfreccia oltre la crisi regionale
L'export della provincia di Verona dimostra segnali di forte ripresa nel 2025, superando le difficoltà regionali. Nei primi nove mesi dell'anno, le esportazioni hanno raggiunto 11,4 miliardi di euro, con un incremento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, evidenziando un andamento positivo dell'economia locale.
L'economia scaligera invia un segnale di forte ripresa. Nei primi nove mesi del 2025, l'export della provincia di Verona ha raggiunto la cifra di 11,4 miliardi di euro, registrando un aumento dell'1,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un dato particolarmente significativo. Veronasera.it
Export, sfreccia la locomotiva italiana. Primi nella crescita e l’oro raddoppia - Lo dicono da sempre gli aretini, poco inclini alla falsa modestia, ma dovrebbe cantarlo tutta la Toscana e in coro il centro Italia. lanazione.it