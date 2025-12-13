L' export italiano in risalita Palermo spicca per crescita | Non è frutto del caso

L'export italiano mostra segnali di ripresa, con Palermo protagonista di una crescita significativa. Secondo i dati dell’ufficio studi della Cgia di Mestre, nei primi nove mesi del 2025 la città ha ottenuto il più alto incremento dell’export a livello nazionale, evidenziando un trend positivo che riflette fiducia e potenzialità di sviluppo per il futuro.

"I dati diffusi dall'ufficio studi della Cgia di Mestre ci restituiscono un'immagine di Palermo che guarda con fiducia al futuro e che oggi può rivendicare con orgoglio un primato nazionale: nei primi nove mesi del 2025 la nostra città è quella che ha registrato il maggiore incremento dell'export.

