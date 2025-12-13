L' ex sindaco di San Giovanni Rotondo si riprende la scena | Attenti ai ' soliti noti' nemici della città

L'ex sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano, torna a parlare della situazione politica locale, evidenziando i rischi rappresentati dai

Alla presenza dell'on. Leonardo Donno, dell'europarlamentare Mario Furore e di Biagio Viscio, l'ex sindaco di San Giovanni Rotondo Filippo Barbano, spiega perché il governo cittadino a trazione cinquestelle, culminato con la sfiducia di 9 consiglieri comunali, è durato appena un anno e mezzo. Foggiatoday.it

San Giovanni in Fiore, è scontro tra Forza Italia e FDI - Il circolo di Fratelli d’Italia, dopo la revoca da vicesindaco di Cocchiero da parte di Succurro prima della decadenza, ha deciso di interessare la prefettura per verificare la correttezza istituziona ... cosenzachannel.it