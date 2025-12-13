L' ex pizzeria Dodo parla in siciliano | nuova apertura a dicembre

A Pordenone si prepara una novità culinaria: l'ex pizzeria Dodo riapre a dicembre con un tocco siciliano. La nuova apertura porterà i sapori, i profumi e l'atmosfera autentica dell'isola, trasformando il locale in un punto di riferimento per gli amanti della cucina mediterranea. Un ritorno alle origini che promette di conquistare il pubblico con autenticità e tradizione.

Uno dei locali storici di Pordenone presto avrà i tratti, i sapori, l'accento e i colori tipici della Sicilia. Un'isola che a breve approderà in città offrendo ai residenti una cucina autentica e di qualità. Il 22 dicembre alle 18 aprirà "Dal Siciliano" di Rosario Giannone.

