L' evento Gaza è il Mondo e il concerto dei Punkcake

Il 19 dicembre, presso il Cas di Indicatore, si terrà l’evento “Gaza è il Mondo” con il concerto dei Punkcake. La giovane band, originaria del Valdarno, torna nella propria terra per una giornata dedicata alla musica e alla solidarietà, offrendo un’occasione di incontro e riflessione per la comunità locale.

La giornata evento "GAZA è il Mondo", in programma il 19 dicembre a presso il Cas di Indicatore, sarà il "ritorno a casa" della giovane e fresca band composta da ragazzi nativi proprio della provincia di Arezzo, per l'esattezza del Valdarno, che negli ultimi tempi si sono fatti apprezzare in.

