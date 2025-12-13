Levante – Villarreal è in pericolo a causa dell’allerta rossa nella provincia di Valencia

A causa dell'allerta rossa nella provincia di Valencia, la partita tra Levante e Villarreal, prevista per questa domenica, è in bilico. La forte ondata di maltempo ha portato il Consiglio Comunale a richiedere la sospensione degli eventi sportivi nella zona, creando incertezza sulla disputa del match della 16ª giornata di Primera División.

2025-12-13 21:02:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: La partita tra Levante e Villarreal corrispondente alla 16ª giornata del girone di Lega di Prima Divisione serio pericolo di controversia questa domenica da 18:30 a causa del allerta meteo che è stato attivato questo sabato e che è apparso in tutti i cellulari dalla provincia di Valencia alle 19:24 In effetti, il Consiglio Comunale di Valencia ha inviato alla Liga e al direttore generale del Valencia Basket una lettera a richiedere la sospensione dei partiti del Levante e Valencia Basket. Justcalcio.com

#LALIGAEASPORTS | Riassunto della giornata 15: una doppietta di Swedberg al Bernabéu stende il Real Madrid, ora a -4 dal Barcelona. Il Villarreal punta al secondo posto, Espanyol quinto; Levante da solo in ultima posizione. ? @StePicasso x.com

Last Night Results Wolves 1??4??Man Utd Over1.5 Udinese 1??2??Genoa 1X Torino 2??3??AC Milan GG Osasuna 2?????Levante 1X Vejle 2??1?? Brondby Over2.5 Alanyaspor ??????Antalyaspor Over1.5 Besikta - facebook.com facebook