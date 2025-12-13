Levante – Villarreal è in pericolo a causa dell’allerta rossa nella provincia di Valencia

A causa dell'allerta rossa nella provincia di Valencia, la partita tra Levante e Villarreal, prevista per questa domenica, è in bilico. La forte ondata di maltempo ha portato il Consiglio Comunale a richiedere la sospensione degli eventi sportivi nella zona, creando incertezza sulla disputa del match della 16ª giornata di Primera División.

La partita tra Levante e Villarreal corrispondente alla 16ª giornata del girone di Lega di Prima Divisione serio pericolo di controversia questa domenica da 18:30 a causa del allerta meteo che è stato attivato questo sabato e che è apparso in tutti i cellulari dalla provincia di Valencia alle 19:24 In effetti, il Consiglio Comunale di Valencia ha inviato alla Liga e al direttore generale del Valencia Basket una lettera a richiedere la sospensione dei partiti del Levante e Valencia Basket.

