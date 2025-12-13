L’Europa congelerà a tempo indeterminato 210 miliardi di euro di asset russi per difendere l’Ucraina

L’Europa ha deciso di congelare a tempo indeterminato 210 miliardi di euro di asset sovrani russi, in risposta alle tensioni legate alla guerra in Ucraina. Questa misura mira a esercitare pressione su Mosca, che ha aumentato le minacce di ritorsione contro Euroclear, il principale custode dei fondi congelati del Cremlino.

L’Europa ha accettato di congelare a tempo indeterminato i beni sovrani della Russia, mentre Mosca ha intensificato le minacce di ritorsione contro Euroclear, il custode della maggior parte del denaro immobilizzato del Cremlino. La decisione dell’UE di utilizzare i poteri di emergenza per immobilizzare 210 miliardi di euro (185 miliardi di sterline) di asset russi della banca centrale di Mosca segna un passo significativo verso l’utilizzo di tale liquidità per sostenere la difesa dell’Ucraina. Venerdì il presidente del Consiglio europeo António Costa ha confermato che i leader dell’UE hanno rispettato l’impegno assunto in ottobre di “mantenere immobilizzati i beni russi finché la Russia non porrà fine alla sua guerra di aggressione contro l’Ucraina e non risarcirà i danni causati”. Metropolitanmagazine.it