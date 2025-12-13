L’Europa congela gli asset russi ma è spettatrice delle trattative

L’Unione Europea ha deciso di congelare gli asset russi, mostrando un suo intervento nel supporto all’Ucraina, mentre si mantiene spettatrice delle trattative in corso. Questa scelta evidenzia un atteggiamento ambivalente, che richiama il celebre concetto di Giovanni Giolitti: la legge si applica ai nemici, mentre si interpreta per gli amici, svelando il lato più cinico del potere politico.

L’Unione Europea batte un colpo sul sostegno all’Ucraina nella guerra contro la Russia. Con una giravolta riesuma e applica, senza saperlo o probabilmente vergognandosene un po’, un concetto attribuito a Giovanni Giolitti che esprime il cinismo del potere e della politica: la legge si applica ai nemici e si interpreta per gli amici. Se ad Archimede bastava una leva per sollevare il mondo, ma non poteva averla nonostante le ferree leggi della fisica dalla sua parte, all’Ue basta un cavilletto cesellato nel laboratorio dei legulei a 12 stelle per aggirare il diritto e invocare l’art. 122 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea fuori dal dogma dell’unanimità. Liberoquotidiano.it

Ucraina, decisione storica dell’Ue sul congelamento degli asset russi: l’Italia chiede prudenza - L’Ue approva il congelamento degli asset russi, ma l’Italia sostiene la misura con cautela e chiede garanzie politiche e giuridiche prima di ogni utilizzo. notizie.it

Asset russi, via libera Ue al congelamento senza scadenza, ma restano divisioni - L’Italia con il Belgio: «Valutare le alternative» al trasferimento all’Ucraina di 210 miliardi di euro di beni statali russi congelati ... italiaoggi.it