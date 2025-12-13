Lettini abbronzanti associati a rischio triplo di melanoma | Mutazioni su quasi tutta la pelle

Uno studio recente evidenzia come l'utilizzo dei lettini abbronzanti aumenti significativamente il rischio di sviluppare melanoma, uno dei tumori cutanei più aggressivi. Le ricerche mostrano che questo comportamento può provocare mutazioni su quasi tutta la superficie della pelle, sottolineando l'importanza di adottare misure di prevenzione e consapevolezza.

Gli scienziati hanno determinato che l'uso dei lettini abbronzanti è associato a un rischio triplo di melanoma, un aggressivo cancro della pelle. Il sequenziamento del DNA dei melanociti ha evidenziato che in chi li usa i danni al DNA sono presenti su quasi tutta la superficie cutanea. Per gli autori dello studio i lettini dovrebbero avere avvertenze sui tumori come i pacchetti di sigarette ed essere vietati ai minori. Fanpage.it Lettini abbronzanti associati a rischio triplo di melanoma: “Mutazioni su quasi tutta la pelle” - Gli scienziati hanno determinato che l'uso dei lettini abbronzanti è associato a un rischio triplo di melanoma, un aggressivo cancro della pelle ... fanpage.it

«La pelle degli utilizzatori di lettini abbronzanti appare geneticamente più vecchia di decenni» - facebook.com facebook

