Letterina di Natale in Comune | Basta togliere parcheggi

Un nuovo striscione natalizio è comparso in via Volta, suscitando polemiche tra commercianti e cittadini. La scritta, che chiede di non togliere i parcheggi durante le festività, è stato rimosso dalla polizia locale nel pomeriggio. La provocazione riflette le tensioni legate alle misure di regolamentazione del traffico e alle esigenze del commercio durante il periodo natalizio.

"I commercianti si augurano che almeno Babbo Natale riesca trovare parcheggio per la sua slitta". Questo striscione è comparso ieri mattina in via Volta all’incrocio con corso Garibaldi da dove nel pomeriggio è stato fatto rimuovere dalla polizia locale. Pensando ai problemi che Babbo Natale potrebbe avere con la sosta, ma ancora di più i suoi “aiutanti” che vogliono per fare shopping, i commercianti hanno spedito la loro letterina al sindaco Michele Lissia, e agli assessori Rodolfo Faldini (Commercio) e Alice Moggi (Mobilità). "Quest’anno siamo stati buoni - hanno ammesso i commercianti - ci aspettiamo tanti bei doni con l’anno nuovo". Ilgiorno.it Letterina di Natale in Comune: "Basta togliere parcheggi" - Chiedono anche strade più pulite, maggiore vigilanza e segnaletica migliore. ilgiorno.it

