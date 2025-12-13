L' esercito della Nato circonda il villaggio di Babbo Natale | cosa è successo

La capitale finlandese della Lapponia, Rovaniemi, nota per essere la sede ufficiale del Villaggio di Babbo Natale, si trova al centro di un evento insolito: l'esercito della Nato ha circondato il villaggio. Un episodio che ha attirato l'attenzione internazionale, suscitando curiosità e interrogativi su quanto accaduto in questa zona simbolo della magia natalizia.

La capitale finlandese della Lapponia Rovaniemi è famosa in tutto il mondo per essere la sede “ufficiale” del Villaggio di Babbo Natale, situato a circa 8 chilometri dalla città: un luogo magico per i bambini, che qui inviano le loro letterine da ogni dove e che ogni anno, in particolar modo nel mese di dicembre, raggiungono la località per immergersi coi genitori nella magica atmosfera natalizia offerta dagli organizzatori ai turisti. Peccato che, tra un giro sulle slitte trainate da renne e una visita all'ufficio di Babbo Natale, quest'anno l'attenzione dei visitatori sia stata attirata anche dai militari della Nato stanziati nei pressi del celebre villaggio: i soldati, provenienti da Finlandia, Svezia, Regno Unito e Polonia, sono stati infatti avvistati non solo a Rovaniemi ma anche nei vicini campi di addestramento non distanti dall'attrazione turistica, tra lo stupore dei visitatori. Ilgiornale.it

