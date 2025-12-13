L' Eredità insulto sui titoli di coda ad Alessandro | Questo studia pure lettere

Nella puntata di oggi, sabato 13 dicembre, de L'Eredità, si è verificato un episodio particolare durante i titoli di coda, con un commento rivolto ad Alessandro. Il programma, condotto da Marco Liorni su Rai 1, continua a essere protagonista di momenti di discussione e curiosità tra i telespettatori.

Oggi, sabato 13 dicembre, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio puntata, il padrone di casa ha dato subito a Marcello, il super campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Alessia da Brescia, Stefania da Asti, Alessandro da Roma, Giorgia che oggi festeggia gli anni, Lodovica da Reggio Emilia, Laura da Trapani ma vive a Torino. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio. Ma alla fine alla Ghigliottina ci è arrivato il debuttante Alessandro. Il nuovo campione aveva la possibilità di portarsi a casa un bel montepremi: la bellezza di 80mila euro. Liberoquotidiano.it