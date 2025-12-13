L’eredità immortale | il significato dei capolavori di Alta Gioielleria

Gli straordinari gioielli di Alta Gioielleria rappresentano il massimo espressione di un’arte antica e raffinata. Attraverso i loro design unici e i materiali pregiati, questi capolavori incarnano un’eredità che trascende il tempo, elevando la gioielleria a livello di vera e propria arte immortale.

Life&People.it In un panorama variegato come quello contemporaneo, il significato di alcuni capolavori di Alta Gioielleria rappresenta senza dubbio l’apice di un’arte millenaria. Per questo motivo, il suo racconto deve essere sempre nuovo e concentrarsi sul valore intrinseco di questa arte, difficilmente quantificabile solo nella purezza di un diamante o nel peso specifico dei materiali. Il mondo contemporaneo guarda infatti all’ingegneria dietro il design con desiderio, apprezzandone innanzitutto la virtuosità artigianale, un linguaggio che trasforma un ornamento prezioso in scultura indossabile. Lifeandpeople.it Tra fine novembre e gennaio, Viareggio e Torre del Lago rendono omaggio al loro Maestro con concerti, incontri e spettacoli che celebrano l’eredità immortale di Giacomo Puccini. Da Roma a Londra, passando per Torre del Lago e Viareggio, la musica riemp - facebook.com facebook Il tour 2026 di Fiorella Mannoia sarà "Fiorella Canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve" omaggio all’eredità immortale dei due maestri cantautori: Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati buff.ly/ugnDs3T x.com