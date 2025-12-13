L’eredità di Stefano D’Orazio dei Pooh in tribunale | la vedova Tiziana Giardoni chiede 100 mila euro alla figlia segreta Francesca Michelon per danni esistenziali

L’eredità di Stefano D’Orazio dei Pooh torna sotto i riflettori legali, coinvolgendo la famiglia in una controversia giudiziaria. La vedova Tiziana Giardoni ha avanzato una richiesta di 100 mila euro alla figlia, Francesca Michelon, per danni esistenziali, riaccendendo il dibattito sulla divisione dei patrimoni dell’ex batterista del celebre gruppo musicale.

Torna al centro della diatriba legale l’eredità di Stefano D’Orazio dei Pooh che finisce così in tribunale. La vedova del batterista, Tiziana Giardoni, chiede 100mila euro alla figlia “segreta” Francesca Michelon per danni esistenziali. Gli avvocati si sono ritrovati davanti alla Corte d’appello di Roma per il processo di secondo grado. La tesi portata avanti dalla Giardoni e dai suoi legali è, come riporta Il Corriere della Sera, che “se la ragazza e il padre non hanno mai avuto buoni rapporti era per colpa del comportamento di lei, e per questo D’Orazio non aveva voluto mai riconoscerla in vita”. Ilfattoquotidiano.it

