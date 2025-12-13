L’eredità dei grandi stilisti | le origini della moda di lusso

Scopri le radici affascinanti dei marchi di moda di lusso più rinomati, spesso nati da piccole botteghe e sogni ambiziosi. Questo viaggio svela come le grandi maison abbiano origini inaspettate e come l'eredità dei grandi stilisti abbia plasmato l'evoluzione della moda di lusso odierna.

. Un viaggio affascinante alla scoperta delle radici inaspettate dei marchi di lusso più celebri, nati spesso da piccole botteghe e grandi sogni. Quando i riflettori illuminano le passerelle del lusso delle capitali mondiali e l’eleganza pervade i front row, spesso dimentichiamo le radici profonde delle maison che oggi dominano il panorama del lusso. Dietro ogni accessorio iconico, fragranza o capo d’abbigliamento che detta tendenza a livello globale, si cela una narrazione fatta di coraggio, sogni e intuizioni geniali che affondano le radici nel passato, attraversando decenni e, in alcuni casi, secoli. Bollicinevip.com Domani, 10 dicembre, si tiene all'Università di Firenze un convegno dedicato all'eredità scientifica di Bruno Migliorini, che fu anche uno storico presidente dell'Accademia della Crusca. I convegno è organizzato dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'UniFi - facebook.com facebook © Bollicinevip.com - L’eredità dei grandi stilisti: le origini della moda di lusso