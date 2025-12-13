L’erede di Sommer? Straniero e costa la metà di Vicario

L'Inter si prepara a salutare Sommer, il suo attuale portiere, con un possibile erede che potrebbe arrivare da fuori Italia a costi contenuti. Il nuovo arquero, valutato meno di Vicario, potrebbe rappresentare una soluzione economica per la società nerazzurra. Nei prossimi mesi, si delineano i cambiamenti che segneranno il futuro tra i pali dell'Inter.

Per il para-rigori basterebbe pagare una clausola molto abbordabile I prossimi sei mesi saranno gli ultimi di Sommer a difesa della porta dell’ Inter. 37 anni fra quattro giorni, il portiere svizzero è in scadenza a giugno e i nerazzurri già da tempo sono al lavoro per la sua successione. Non sembra esserci grande fiducia in Josep Martinez, come dimostrano le manovre di Ausilio tra Italia ed estero. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Forse il preferito del Ds nerazzurro è Guglielmo Vicario, pallino fin dai tempi dell’ Empoli e a fine stagione possibile partente da Londra, sponda Tottenham. Calciomercato.it

