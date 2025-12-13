Leone al premio Ratzinger incontra padre Georg | nel nuovo corso vaticano Benedetto XVI torna centrale

Il premio Ratzinger e la visita di Padre Georg segnano un ritorno di rilievo per Joseph Ratzinger nel panorama vaticano. Dopo un periodo di minore visibilità, il Gesuita e il nuovo corso della Chiesa del terzo millennio riscoprono l'influenza di Benedetto XVI, ponendolo al centro delle dinamiche ecclesiali sotto la guida di Papa Leone XIV.

Da figura dimenticata, se non addirittura ingombrante sotto il pontificato di Bergoglio, a perno centrale del nuovo corso della chiesa del terzo millennio: Joseph Ratzinger torna alla ribalta in Vaticano, grazie a Papa Leone XIV. Nel clima ancora carico dell’attesa natalizia, il conferimento del Premio Ratzinger al maestro Riccardo Muti si è trasformato in uno dei momenti culturali e spirituali più significativi dell’inizio del pontificato di Leone XIV. In un’Aula Paolo VI gremita, il Papa ha pronunciato un discorso di grande intensità, intrecciando il ruolo della musica nella tradizione cristiana, la figura di Benedetto XVI e la responsabilità etica dell’arte. Secoloditalia.it

