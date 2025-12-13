Leo Messi ha provato a calmare i tifosi in India un politico lo ha fermato | cosa è successo

Durante un evento a Calcutta, Leo Messi ha cercato di calmare i tifosi infuriati, ma il suo tentativo è stato interrotto da un politico locale. L'episodio ha scatenato il caos nella città, evidenziando le tensioni tra i supporter e le autorità. Ecco cosa è successo durante questa giornata movimentata con il fuoriclasse argentino.

Caos a Calcutta per Leo Messi: politici sul campo, ogni tentativo di Leo di placare gli animi dei tifosi infuriati è fallito.

Messi supera Puskas nella classifica degli assistman della storia del calcio e giocherà la finale MLS con l'Inter Miami contro i Whitecaps di Muller - Sabato prossimo Leo Messi andrà a caccia del 48° trofeo della sua carriera provando a regalare alla sua franchigia, l'Inter Miami, il primo titolo ... eurosport.it

