Lens-Nizza domenica 14 dicembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici
Il sedicesimo turno di Ligue 1 si apre con la sfida tra Lens e Nizza, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 17:15. Una partita che promette spettacolo, con le formazioni pronte a dare il massimo per ottenere punti importanti in campionato e consolidare le rispettive posizioni in classifica.
Sedicesimo turno di Ligue1 ed è il momento del Lens che scende in campo in casa contro il Nizza del grande ex Haise. In casa sang et Or le cose vanno a gonfie vele: la squadra di Sage continua a viaggiare in vetta in solitaria dopo aver fatto bottino pieno anche a Nantes grazie al gol nel finale di Said. In gol anche Thauvin, per l’ex Udinese quinto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com
Pronostico Lens vs Nizza – 14 Dicembre 2025 - Il confronto tra Lens e Nizza accende la Ligue 1 nella giornata del 14 Dicembre 2025, con fischio d’inizio previsto alle 17:15 allo Stadio Bollaert- news-sports.it
Ligue 1, il Nizza non molla il carro europeo, vittorie per Lens e Reims: la classifica - La 30a giornata di Ligue 1 prosegue con un tris di partite, giocate alle 17. tuttomercatoweb.com
Eleganza, profumo di mare e fascino senza tempo: vivi Le Perle della Costa Azzurra, un tour tra Nizza, Cannes, Montecarlo e Saint-Tropez. Scopri i luoghi simbolo della Riviera francese, tra arte, cultura e panorami mozzafiato. Clicca sul link per saperne d - facebook.com facebook
Nice - Disco Foro Italico Roma - Estate 2012