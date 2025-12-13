L’endorsement di Gigi Buffon a Giorgia Meloni | Sta rappresentando nel modo migliore la nostra nazione

Gigi Buffon esprime il suo sostegno a Giorgia Meloni, affermando che sta rappresentando al meglio l’Italia. L’attuale endorsement del noto calciatore si inserisce in un contesto politico e sociale di grande attenzione, evidenziando il ruolo di Meloni come figura di rilievo sulla scena nazionale.

Roma, 13 dicembre 2025 – "Sicuramente Giorgia Meloni sta rappresentando nel modo migliore la nostra nazione. Sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato". È l’endorsement pubblico di Gianluigi Buffon a Giorgia Meloni poco prima di salire sul palco di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia in corso a Roma. Così ha risposto l’icona del calcio azzurro alla richiesta di fare un paragone tra la premier e un allenatore in attività. Ex campione del mondo e simbolo dei successi in nazionale e con la Juve, l'attuale capodelegazione della Nazionale di calcio non si è mai tirato indietro nell'esprimere le proprie opinioni sul panorama politico, sfidando anche le polemiche del passato. Quotidiano.net

