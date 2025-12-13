L'Elmo di Thor splende nello spazio | abbiamo fotografato la bellissima nebulosa del dio del Tuono

L'Elmo di Thor, una delle nebulose più affascinanti del cielo profondo, ha catturato l'attenzione degli astronomi e degli appassionati. Recenti osservazioni e fotografie hanno rivelato la sua straordinaria bellezza, offrendo uno sguardo unico su questa spettacolare formazione cosmica. Scopriamo insieme le caratteristiche e le meraviglie di questa affascinante nebulosa.

Nei giorni scorsi abbiamo fotografato la magnifica Nebulosa Elmo di Thor (NGC 2359), tra gli oggetti più spettacolari del profondo cielo. La nebulosa si trova nella costellazione australe del Cane Maggiore e i suoi dettagli sono plasmati da una stella caldissima e luminosa, che potrebbe esplodere in supernova tra migliaia di anni. Ecco come abbiamo fotografato l'elmo del "dio del tuono". Fanpage.it L’Elmo di Thor splende nello spazio: abbiamo fotografato la bellissima nebulosa del “dio del Tuono” - Nei giorni scorsi abbiamo fotografato la magnifica Nebulosa Elmo di Thor (NGC 2359), tra gli oggetti più spettacolari del profondo cielo ... fanpage.it

