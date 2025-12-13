Legami inquietanti tra giudici e Asgi Albanese premiata? È una vergogna

L'articolo esplora le presunte connessioni tra alcuni giudici e l'Asgi, concentrandosi sulla recente premiazione di Albanese e sulle implicazioni di tali rapporti. Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, esprime forti critiche riguardo a queste vicende e solleva questioni sul ruolo delle istituzioni nell'ambito dell'accoglienza.

Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, non ha peli sulla lingua nell’intervista esclusiva al Giornale sulle «connessioni» fra i talebani dell’accoglienza. E sul premio a Francesca Albanese consegnato a Trieste è netto: «Mi vergogno». Presidente, cosa pensa dell’«asse», rivelato dal Giornale, fra duri e puri dell’accoglienza, come Gianfranco Schiavone, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) e toghe amiche? «Penso che ci siano delle connessioni, che mi preoccupano sull’obiettività del giudizio. Ricordo, molti anni fa, da giovane deputato, che la Lega era stata condannata in Lombardia per un manifesto sull’immigrazione. Ilgiornale.it

