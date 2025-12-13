Legalità e rischi nell' uso dei social a Cannavò incontro con la polizia di Stato

L'auditorium Santa Maria della Neve a Riparo ha ospitato ieri il terzo incontro pubblico con la polizia di Stato, dedicato agli adolescenti e ai giovani, nell'ambito del percorso di educazione alla legalità promosso dalla comunità parrocchiale.L'iniziativa, organizzata e promossa dalla parrocchia.