Legalità e prevenzione proseguono gli incontri dei Carabinieri in Alta Irpinia

I Carabinieri della Compagnia di Montella continuano gli incontri di prossimità nell’Alta Irpinia, promuovendo iniziative di legalità e prevenzione. Questi momenti di confronto mirano a rafforzare il rapporto con la comunità locale, sensibilizzando i cittadini sui temi della sicurezza e della tutela del territorio. Gli incontri rappresentano un’importante occasione di dialogo e collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini.

Tempo di lettura: 3 minuti Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno proseguito gli incontri di prossimità sul territorio dell’Alta Irpinia. Le iniziative rientrano nel programma dell’Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi, e proseguiranno anche nelle prossime settimane. Presso l’Istituto di Istruzione Superiore “R. D’Acquino” di Montella, gli incontri hanno coinvolto circa 200 alunni delle classi quarte e quinte. Il Comandante della Compagnia di Montella, Capitano Maria Rosaria Paduano, unitamente al Comandante della locale Stazione, ha affrontato temi quali bullismo, cyberbullismo, tossicodipendenze e codice della strada, illustrando inoltre le attività dell’Arma e le opportunità di arruolamento. Anteprima24.it

