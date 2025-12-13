Lecce Pisa le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Gilardino

Dopo la partita di Serie A tra Lecce e Pisa, l’allenatore nerazzurro Alberto Gilardino ha rilasciato le sue dichiarazioni a DAZN, analizzando la prestazione della squadra e gli aspetti più significativi dell’incontro. Ecco le principali parole di Gilardino nel post gara.

Lecce Pisa, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Alberto Gilardino nel post gara a DAZN Le dichiarazioni dell’allenatore Alberto Gilardino dopo quella che è stata la gara di Serie A Lecce-Pisa. LE PAROLE – «». Calcionews24.com Gilardino, lo sfogo dopo Lecce-Pisa: "Squadra irriconoscibile" - La rabbia dell'allenatore nerazzurro dopo la sconfitta del Via del Mare ... msn.com Lecce-Pisa, Gilardino: "Nulla di positivo in questa partita" - Alberto Gilardino si presenta ai microfoni della sala stampa del "Via del Mare" per commentare Lecce- tuttomercatoweb.com

Fischio d'inizio al Via del Mare: è cominciata Lecce-Pisa. Segui il match con la nostra diretta testuale - facebook.com facebook

? Serie A, Lecce-Pisa: è scontro salvezza - La diretta x.com

© Calcionews24.com - Lecce Pisa, le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Gilardino

LECCE-Pisa 1-1 - 19/04/2008 - Campionato Serie B 2007/'08 - 15.a giornata di ritorno

Video LECCE-Pisa 1-1 - 19/04/2008 - Campionato Serie B 2007/'08 - 15.a giornata di ritorno Video LECCE-Pisa 1-1 - 19/04/2008 - Campionato Serie B 2007/'08 - 15.a giornata di ritorno