Lecce-Pisa 1-0 Calcio serie A
Il Lecce ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Pisa con un gol di Stili a pochi minuti dalla fine, rafforzando le proprie speranze di salvezza. La sfida, ricca di tensione, ha visto i salentini prevalere su una diretta rivale nella lotta per mantenere la categoria, regalando un risultato importante nel cammino stagionale.
Con un gol di Stili a una ventina di minuti dalla fine il Lecce ha superato il Pisa. Vittoria di grande importanza perché i salentini l’hanno ottenuta nei confronti di un’altra squadra impegnata per la salvezza. L'articolo Lecce-Pisa 1-0 Calcio serie A proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it
Lecce-Pisa 1-0: Stulic decisivo, 'Via del Mare' in estasi. Di Francesco aggancia l'Atalanta - La 15esima giornata di Serie A si apre con il pesantissimo successo dei giallorossi salentini sui nerazzurri di Gilardino: il serbo, al primo gol in campionato, regala tre punti d'oro ai salentini ... corrieredellosport.it
Il Lecce batte il Pisa 1-0 e fa un passo verso la salvezza, decide Stulic - LECCE (ITALPRESS) – Un gol di Stulic regala al Lecce lo scontro diretto in chiave salvezza contro un Pisa con poche idee, sconfitto 1- iltempo.it
Fischio d'inizio al Via del Mare: è cominciata Lecce-Pisa. Segui il match con la nostra diretta testuale - facebook.com facebook
? Serie A, Lecce-Pisa: è scontro salvezza - La diretta x.com
Lecce-Pisa 1-0: gol e highlights | Serie A