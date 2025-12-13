le tappe una stagione al massimo

Nel suo primo anno di grande livello, Flavio Cobolli ha raggiunto traguardi significativi, culminando con una posizione di prestigio alla 22ª nel ranking mondiale. Questa stagione rappresenta un momento di svolta nella sua carriera, segnando l'inizio di un percorso promettente nel mondo del tennis professionistico.

Dodici mesi e la consacrazione. Nel suo anno migliore, quello appena passato, Flavio Cobolli si è spinto fino alla 22ª posizione mondiale. Una corsa iniziata con il titolo dell’Atp 250 di Bucharest (prima foto). Da lì il tennis di Flavio si è sbloccato permettendogli di centrare a maggio anche l’Atp 500 di Amburgo. Emozionanti poi i quarti di finale a Wimbledon, dove il romano si è arreso in quattro set a Novak Djokovic. Infine l’apoteosi della Coppa Davis, con le vittorie da sogno nell’arena di Bologna. Sport.quotidiano.net

