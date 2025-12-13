Le statuine dei presepi di corte e una mostra sulle regine | i regali di Natale della Reggia di Caserta La direttrice | Orgogliosa della rinascita di questi anni

La Reggia di Caserta si prepara a brillare durante le festività natalizie con un ricco programma di eventi, tra cui le tradizionali statuine dei presepi di corte e una mostra dedicata alle regine. La direttrice Tiziana Maffei esprime orgoglio per la rinascita della residenza, simbolo di cultura e storia, che si appresta a essere protagonista delle celebrazioni di fine anno.

Reggia di Caserta superstar durante le prossime feste natalizie e di fine anno. L’ultimo tratto del mandato di Tiziana Maffei – alla guida della residenza borbonica dal 1° luglio 2019 – coincide con una serie di eventi di particolare fascino. Da qualche giorno e per tutto il periodo natalizio sono esposti nell’antima dimora borbonia che è tra i musei autonomi più visitati d’Italia un curioso gruppo scultoreo detto dei Briganti e alcune statuine presepiali delle manifatture siciliane, frutto di un complesso e articolato lavoro di riorganizzazione, inventariazione e ricollocazione del proprio patrimonio per offrire ai visitatori la conoscenza di oggetti mai visti prima. Ilfattoquotidiano.it

Il Presepe Cortese in mostra al Lapis Museum: il viaggio virtuale alla Basilica della Pietrasanta - Dopo il successo al Mann, torna la mostra immersiva del Presepe Cortese, l’eredità di Carlo III, ma stavolta si sposta nel cuore di Napoli, presso la Basilica di Pietrasanta, ... ilmattino.it