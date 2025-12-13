Le sfide le classifiche di ballo e canto | le anticipazioni di Amici 2025

Pronte le anticipazioni sulla dodicesima puntata di Amici 2025, registrata il 11 dicembre e in onda il 14 dicembre su Canale 5. L’evento propone sfide di ballo e canto, con i giovani talenti pronti a mettersi alla prova. Ecco cosa aspettarsi da questa nuova puntata del celebre talent show condotto da Maria De Filippi.

È tutto pronto per la dodicesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 11 dicembre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 14 dicembre, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la dodicesima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv. - Attenzione spoiler - Le classifiche delle gare di ballo e di canto. Ilgiornale.it

Anticipazioni Amici 14 dicembre: esiti delle sfide, classifiche e colpi di scena in studio - Anticipazioni Amici 14 dicembre: la gara di canto premia Caterina, mentre Angie chiude la classifica; nel ballo domina Emiliano, Giorgia ultima. mam-e.it