Le scatole di Natale per chi è solo Ecco i regali solidali di Roma nord

In occasione delle festività natalizie, molte persone affrontano momenti di solitudine e difficoltà. A Roma nord, sono state create scatole di Natale solidali pensate per portare conforto e calore a chi vive queste sfide, offrendo regali simbolici e significativi. Un gesto di solidarietà che vuole rendere il Natale più inclusivo e meno isolante.

Un dono per chi vive un momento difficile, per quanti trascorrono il Natale da soli. Tra silenzio, solitudini e mancanze. Roma nord punta sulla solidarietà con le "scatole di Natale", l'iniziativa solidale de Il Filo del Quartiere.Le scatole di Natale a Roma nordL'associazione, attiva soprattutto.

