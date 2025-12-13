Le Romanae Disputationes | un piccolo ma prezioso esercizio di democrazia
Le Romanae Disputationes rappresentano un appuntamento consolidato nel panorama culturale, offrendo uno spazio di confronto e riflessione filosofica. Questa competizione, seppur di piccole dimensioni, riveste un ruolo importante nel promuovere il pensiero critico e la partecipazione democratica, evidenziando come anche iniziative modeste possano avere un impatto significativo nel dialogo intellettuale.
"Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce”. La massima, attribuita a Lao Tzu, non è impropria per descrivere la storia più che decennale di un concorso di filosofiaContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it
Le Romanae Disputationes: un piccolo ma prezioso esercizio di democrazia - Si tratta del concorso nazionale di filosofia dedicato alle scuole superiori che oggi rappresenta una delle esperienze più significative di educazione filosofica nel panorama scolastico italiano ... ilfoglio.it
SCUOLA/ Alle Romanae Disputationes: abbiamo bisogno di realtà, senza “prefissi” - Per molti, però, significa anche partire la mattina presto (o addirittura la sera prima) col treno pur di arrivare in orario per la prima giornata ed è proprio qui che comincia la mia esperienza con ... ilsussidiario.net
Domani, 10 dicembre, all'IIS DA VINCI - Civitanova Marche il prof. Costantino Esposito, docente dell'Università di Bari “Aldo Moro”, dialogherà con gli studenti e le studentesse sul tema del soggetto #RD2026 #RomanaeDisputationes #CostantinoEsposito #IIS - facebook.com facebook
Il corpo è la prigione dell'anima?