Le rare parole di Lilli Gruber sul marito | Conosciuti in Iraq non eravamo single Mi ha salvato e per ringraziarlo l' ho invitato a cena

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lilli Gruber rivela dettagli inediti sulla sua vita privata: un amore durato 25 anni con il collega francese Jacques Charmelot. In un'intervista a “Sette”, la giornalista condivide ricordi e momenti significativi, tra cui l'incontro in Iraq e il gesto che ha rafforzato il loro legame. Un’intima testimonianza di una relazione lunga e ancora ricca di prospettive da esplorare.

Un amore lungo 25 anni e ancora tante pagine da scrivere insieme. Lilli Gruber e il collega Jacques Charmelot, giornalista francese, si raccontano a “Sette”. Tra le pagine del settimanale, in occasione dell'uscita del libro di lui “La guerra è merda” (con prefazione di lei), i due hanno. Today.it

Lilli Gruber contro Mentana. La replica: “Prendo le distanze dai maleducati” - Otto e mezzo è iniziato alle 20,46 a causa del prolungarsi del telegiornale, ma stavolta Lilli Gruber ha deciso di parlare apertamente e rivolgersi proprio a Enrico Mentana: “Buonasera e benvenuti ... dilei.it

Mentana: 'Offeso da Lilli Gruber, La7 dica qualcosa o trarrò conclusioni' - Su La7: "Mutismo accompagna questa vicenda da 24 ore" Enrico Mentana chiede un segnale a La7 dopo le ... affaritaliani.it

le rare parole di lilli gruber sul marito conosciuti in iraq non eravamo single mi ha salvato e per ringraziarlo l ho invitato a cena

© Today.it - Le rare parole di Lilli Gruber sul marito: "Conosciuti in Iraq, non eravamo single. Mi ha salvato e per ringraziarlo l'ho invitato a cena"

Il commento di Milena Gabanelli sull'attentato a Ranucci: Un fatto terribile

Video Il commento di Milena Gabanelli sull'attentato a Ranucci: Un fatto terribile