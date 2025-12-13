Le polemiche sul cast? È normale se no non sarebbe Sanremo Stockholma Moslehi e Rey al Prima Festival Gazzoli co-conduttore per i Giovani | così Carlo Conti

Il Prima Festival di Sanremo sta per tornare, con Carlo Conti alla guida e un cast ricco di nomi come Stockholma, Moslehi e Rey. Gazzoli sarà co-conduttore per i Giovani. L'evento, in onda domani sera alle 21:30 su Rai 1, anticipa l'edizione principale del Festival e promette emozioni e polemiche, come da tradizione.

Tutto pronto per "Sarà Sanremo", in onda domani sera 14 dicembre dalle 21:30 dal Teatro del Casinò di Sanremo in prima serata su Rai 1. Carlo Conti accoglierà tutti e 30 Big del 76esimo Festival di Sanremo, che diranno i titoli delle canzoni (e cosa rappresentano per l'artista in gara) e i 4 protagonisti delle Nuove Proposte. Alla conduzione Carlo Conti con la partecipazione di Gianluca Gazzoli. Quindi arriveranno: Arisa, Bambole di pezza, Chiello, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez & Masini, Francesco Renga, Fulminacci, J-Ax, LDA & Aka 7even, Leo Gassmann, Levante, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta & Colombre, Michele Bravi, Nayt, Patty Pravo, Raf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro.

