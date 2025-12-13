Le Mura di Pisa pronte per le feste | tutti gli appuntamenti

Le Mura di Pisa si preparano ad accogliere i visitatori durante le festività, offrendo un'opportunità unica di ammirare la città da una prospettiva speciale. Con aperture estese e appuntamenti dedicati, questo periodo rappresenta un'occasione imperdibile per vivere un'atmosfera magica e scoprire le bellezze storiche di Pisa.

Le Mura di Pisa si preparano a vivere il periodo più magico dell'anno: in questi giorni il camminamento in quota è aperto dalle 10 alle 17, anche a Santo Stefano ed il primo dell'anno, unica chiusura il giorno di Natale. Un viaggio nella storia cittadina da fare in autonomia con l'app gratuita. Pisatoday.it

