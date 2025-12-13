Le mie Charlie’s Angels Conduttrici Sanremo 2026 ufficiale | l’annuncio di Carlo Conti

L’attesa per Sanremo 2026 si fa sempre più intensa, con grande attenzione alle conduttrici del PrimaFestival. Carlo Conti ha annunciato ufficialmente le nuove protagoniste, definendole affettuosamente “le mie Charlie’s angels”. Un’anticipazione che suscita curiosità e coinvolgimento, sottolineando il ruolo di queste figure chiave nel percorso verso il celebre Festival.

Cresce l’attesa per Sanremo 2026 e questa volta i riflettori non sono puntati solo sulle canzoni. A far parlare sono soprattutto i volti che accompagneranno il pubblico verso la diretta dell’Ariston: le nuove conduttrici del PrimaFestival, presentate da Carlo Conti con una definizione che è già cult: “ le mie Charlie’s angels ”. Il Festival non è più solo una gara canora, ma un vero universo pop che parte giorni prima del debutto sul palco principale. E proprio da uno degli appuntamenti chiave del percorso verso febbraio sono arrivate le prime conferme ufficiali sulla squadra che scandirà l’attesa serale del pubblico di Rai1. Thesocialpost.it

Buon compleanno Lucy Liu! Oggi, l’attrice di Charlie’s Angels e Kill Bill compie 57 anni. - facebook.com facebook