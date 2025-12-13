Le mie Charlie’s Angels | Carlo Conti svela le conduttrici di Sanremo 2026

Carlo Conti svela le conduttrici di Sanremo 2026, anticipando i preparativi di uno degli eventi musicali più attesi. Mentre l'edizione 2024 si avvicina, si inizia a delineare il volto della prossima kermesse, tra indiscrezioni e anticipazioni che alimentano l'attesa del pubblico.

Sanremo non inizia mai davvero a febbraio. Inizia prima, molto prima, in quel periodo indefinito in cui le parole contano più delle note e ogni dichiarazione viene analizzata come un segnale. È lì che il Festival comincia a prendere forma, quando ancora non c’è musica da giudicare ma un immaginario da costruire. Ed è proprio in questa fase che l’annuncio di Carlo Conti sulle conduttrici di Sanremo 2026 ha fatto rumore. Non un rumore improvviso, ma un’onda lunga. Perché Sanremo non è solo una gara canora. È un racconto collettivo, una liturgia televisiva, un termometro culturale che ogni anno misura il rapporto tra la Rai, il pubblico e il tempo che stiamo vivendo. Urbanpost.it

