le loro finestre a mezzo metro da casa

L'articolo analizza la controversia riguardante le finestre posizionate a pochi metri dalle abitazioni, evidenziando come, dopo anni di battaglie legali e ricorsi persi, emergano nuove ipotesi che confermerebbero le nostre preoccupazioni sulla conformità delle norme e sulla chiarezza delle regolamentazioni coinvolte.

"A distanza di anni, e nonostante ricorsi persi in primo e secondo grado, adesso emerge che forse avevamo ragione noi quando sollevammo il problema di una situazione non chiara e di norme che secondo noi erano state disattese". Il notaio Alberto Villa è uno dei milanesi residenti in via Anfiteatro che, assistiti dall’avvocato Stefano Soncini, avevano dato battaglia contro il progetto della torre Unico Brera che ha cambiato il volto della strada nel cuore della “vecchia Milano“. Ricorsi respinti dal Tar e dal Consiglio di Stato. Poi il sequestro disposto dal gip Mattia Fiorentini, che ha accolto la richiesta della Procura. Ilgiorno.it

