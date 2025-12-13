le lamborghini world finals per la prima volta a monza

Le Lamborghini World Finals approdano per la prima volta a Monza, portando due giorni di eventi spettacolari il 24 e 25 ottobre 2026. Prima di questa conclusione, il pubblico potrà vivere l’emozione di altri due giorni di manifestazioni nel circuito brianzolo, il 22 e 23, rendendo questa edizione un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

