Le Lamborghini World Finals per la prima volta a Monza

Le Lamborghini World Finals approdano per la prima volta a Monza, portando due giorni di eventi spettacolari il 24 e 25 ottobre 2026. Prima di questa conclusione, il pubblico potrà vivere l’emozione di altri due giorni di manifestazioni nel circuito brianzolo, il 22 e 23, rendendo questa edizione un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

Per la prima volta le Lamborghini World Finals arriveranno a Monza. Il prossimo 24 e 25 ottobre 2026 infatti la due giorni conclusiva sarà all'autodromo di Monza, preceduta da altri due giorni di spettacolo, il 22 e 23, sempre nel circuito brianzolo.La stagione LamborghiniLa stagione delle corse.

