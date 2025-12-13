Le incursioni dimostrative degli attivisti? Un salasso per le casse pubbliche

Le incursioni dimostrative degli attivisti di Ultima Generazione stanno attirando l'attenzione, ma comportano conseguenze economiche significative. Tra danni alle infrastrutture e costi di riparazione, queste azioni rappresentano un onere crescente per le casse pubbliche, sollevando interrogativi sull’efficacia e i rischi di queste strategie nel contesto delle proteste ambientaliste.

Rischio di danni permanenti e ulteriore salasso per le casse pubbliche. E' l'effetto delle incursioni dimostrative salva-pianeta degli attivisti di Ultima Generazione. Ricordate due anni fa la corsa sprint del sindaco di Firenze, Dario Nardella testimone del lancio di vernice arancione sulla facciata di palazzo Vecchio? Non bastò a evitare lo sfregio che ora rischia di essere per sempre. La vernice che Ultima Generazione dice essere cancellabile, in realtà non lo è. Dopo gli interventi di pulizia sono rimasti degli aloni i cui costi di restauro per riportarla all'origine, stimati in 30mila euro, si sommano a quelli sin qui sostenuti. Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Le incursioni dimostrative degli attivisti? Un salasso per le casse pubbliche