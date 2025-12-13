Le Geminidi illuminano il cielo | lo spettacolo più atteso delle stelle cadenti questa notte

Le Geminidi, uno degli spettacoli celesti più spettacolari dell’anno, si preparano a illuminare il cielo tra il 13 e il 14 dicembre. Questo evento astronomico attira appassionati e curiosi, offrendo uno spettacolo di stelle cadenti di grande fascino. Un’occasione imperdibile per ammirare uno dei fenomeni più affascinanti dell’universo.

Il massimo nella notte tra il 13 e il 14 dicembre. Le Geminidi, considerate da molti le stelle cadenti più affascinanti dell'anno, sono pronte a offrire uno spettacolo mozzafiato. Caratterizzate da scie luminose intense, persistenti e talvolta multicolori, rappresentano uno degli eventi astronomici più attesi di dicembre. Lo sciame meteorico è attivo dal 4 al 20 dicembre, ma il momento ideale per l'osservazione coincide con la notte tra il 13 e il 14 dicembre, quando si registra il picco di attività. In media, nelle condizioni migliori, è possibile osservare tra 120 e 150 meteore all'ora, rendendo le Geminidi uno degli sciami più prolifici in assoluto.

Notte di San Lorenzo d’inverno: le Geminidi illuminano il cielo - Meteore luminose e colorate solcheranno il cielo tra il 13 e 14 dicembre. nextme.it