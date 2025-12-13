Le forze speciali Usa abbordano una nave con carico militare partito dalla Cina e diretta in Iran

Le forze speciali degli Stati Uniti hanno intercettato e abbordato una nave nell’Oceano Indiano, sospettata di trasportare materiale militare dalla Cina all’Iran. L’operazione, ancora segreta nei dettagli, evidenzia le tensioni nella regione e l’intensificarsi delle attività di intelligence e sicurezza internazionale.

Le forze speciali statunitensi hanno abbordato nell’Oceano Indiano una nave sospettata di trasportare materiale militare dalla Cina in Iran. Secondo fonti citate dal Wall Street Journal, l’operazione è stata compiuto il mese scorso e il materiale è stato sequestrato. Il blitz al largo dello Sri Lanka La nave si trovava a diverse centinaia di miglia dalla costa dello Sri Lanka quando è stata. Feedpress.me

