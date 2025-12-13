Felix Nagler, nato e cresciuto in Fiera a Milano, rappresenta un esempio di eccellenza internazionale. Con oltre 30 anni di presenza, la sua storia si intreccia con quella dell'evento, testimoniando il legame tra tradizione e innovazione. Un viaggio attraverso le proposte più globali, alimentato dalla passione di giovani talenti e dalla lunga tradizione familiare nel settore tessile.

Il record di presenze, perché può quasi dire di essere “nato“ insieme alla Fiera dalle proposte più internazionali che esista, è Felix Nagler, che oggi di anni ne ha 30 ed esattamente da quando aveva pochi mesi, in braccio ai suoi genitori, veniva a Milano da La Valle, Trentino, per esporre la loro tessitura artistica. Oggi Felix è diventato il titolare della azienda di famiglia, e anche sindaco della cittadina in cui c’è la sede storica della produzione. Tovaglie e strofinacci sono il “must“ che ripropongono negli anni, a cui si sono aggiunte linee di tessuti per piccoli casalinghi, passamanerie e scampoli di tessuti che raccontano il Trentino. Ilgiorno.it

Le eccellenze dal mondo a Milano. Nagler che in Fiera va da 30 anni e la scommessa di tanti giovanissimi - L’appuntamento annuale consente di scoprire le tipicità dei territori italiani e dei cinque Continenti. ilgiorno.it