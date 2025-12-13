Le aziende più pericolose della Romagna | la mappa del rischio industriale tra esplosivi petrolchimico e pesticidi

La Romagna, regione ricca di tradizioni e paesaggi affascinanti, si trova oggi a confrontarsi con i rischi legati alle attività industriali. Esplosivi, impianti petrolchimici e pesticidi rappresentano alcune delle criticità che minacciano la sicurezza e l’ambiente, evidenziando la necessità di una mappa dettagliata dei livelli di rischio sul territorio.

La Romagna è una terra che negli ultimi anni ha dovuto prendere contezza, in modi improvvisi e devastanti, della proprie fragilità. Accanto ai rischi del dissesto idrogeologico ormai noti, le province costiere - in particolare quella ravennate - si trovano esposte anche a rischi di altro tipo.