Le aste dei bagni Tre stabilimenti si rivolgono al Tar
Tre stabilimenti balneari di Lido di Camaiore si sono rivolti al Tar, intentanto una causa contro il Comune, in merito alle aste dei bagni. La disputa riguarda le modalità di assegnazione e gestione delle aree, portando la questione giudiziaria sui tavoli del Tribunale Amministrativo.
Tripla causa al Comune di Lido di Camaiore da parte degli stabilimenti balneari di Lido di Camaiore: la questione finisce sui tavoli del Tar. Intanto Marco Daddio viene riconfermato Presidente dei Balneari. Sono gli storici bagni Lido Verde, Pesce d’Oro e Flora ad aver impugnato la mancata risposta del Comune alla loro richiesta di concessione demaniale: in pratica i tre stabilimenti vogliono che sia il Tribunale Amministrativo ad accertare che l’inerzia dell’ente equivale ad un inadempimento colpevole e che quindi lo stesso deve essere obbligato a concludere la procedura di assegnazione dello spazio demaniale. Lanazione.it
Le aste dei bagni. Tre stabilimenti si rivolgono al Tar - Tripla causa al Comune di Lido di Camaiore da parte degli stabilimenti balneari di Lido di Camaiore: la questione finisce sui tavoli del Tar. lanazione.it
Stabilimenti nell’incertezza. Aste, dubbi su tempi e modi: "Difficile così investire" - Anche questa estate sembra che trascorrerà con una nuvola che abbuia tutto l’entusiasmo della stagione. lanazione.it
IN ASTA - UFFICIO A BAGNI DI LUCCA (LU) € 44.942,35 Viale Roma, 55022 - Bagni di Lucca (LU) - Italia Piena proprietà su tre unità immobiliari uso ufficio, superficie complessiva 344 mq, piano secondo di più ampio fabbricato: la prima unità è composta da - facebook.com facebook
Spiagge vuote nell'estate 2025, il caro prezzi e le accuse ai balneari: cosa sta succedendo