le aste dei bagni tre stabilimenti si rivolgono al tar

Tre stabilimenti balneari di Lido di Camaiore si sono rivolti al Tar, intentanto una causa contro il Comune, in merito alle aste dei bagni. La disputa riguarda le modalità di assegnazione e gestione delle aree, portando la questione giudiziaria sui tavoli del Tribunale Amministrativo.

Tripla causa al Comune di Lido di Camaiore da parte degli stabilimenti balneari di Lido di Camaiore: la questione finisce sui tavoli del Tar. Intanto Marco Daddio viene riconfermato Presidente dei Balneari. Sono gli storici bagni Lido Verde, Pesce d’Oro e Flora ad aver impugnato la mancata risposta del Comune alla loro richiesta di concessione demaniale: in pratica i tre stabilimenti vogliono che sia il Tribunale Amministrativo ad accertare che l’inerzia dell’ente equivale ad un inadempimento colpevole e che quindi lo stesso deve essere obbligato a concludere la procedura di assegnazione dello spazio demaniale. Lanazione.it

