Lazio vittoria in 9 uomini contro il Parma | la decide Noslin sul finale di match

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vittoria eroica della Lazio che torna a vincere in trasferta dopo quattro gare a secco e lo fa in nove uomini al "Tardini". La squadra di Sarri batte il Parma 1-0 grazie al gol di Noslin e si porta ad un punto dalla Juventus settima. Una sconfitta pesante per la formazione di Cuesta, che si conferma peggior attacco della Serie A (10 gol, come il Pisa) nonostante la doppia superiorità numerica maturata con i rossi a Zaccagni (42') e Basic (78'). È una partita a due facce, ma la Lazio ha sempre mantenuto ordine anche nel momento più difficile. Nel primo tempo regna l'equilibrio, testimoniato anche dai numeri. Liberoquotidiano.it

lazio vittoria 9 uominiLazio, impresa al Tardini: Noslin regala la vittoria in nove uomini - La Lazio trova la vittoria al Tardini contro il Parma e lo fa in nove uomini dopo le espulsioni di Zaccagni e Basic ... gianlucadimarzio.com

lazio vittoria 9 uominiImpresa Lazio a Parma: in 9 contro 11 Noslin sbanca il Tardini e inguaia Cuesta - I biancocelesti di Sarri, con due espulsi, vincono in trasferta nel 15esimo turno di Serie A. tuttosport.com

lazio vittoria in 9 uomini contro il parma la decide noslin sul finale di match

© Liberoquotidiano.it - Lazio, vittoria in 9 uomini contro il Parma: la decide Noslin sul finale di match

🔥 Parma-Lazio 0-1 Sarri: il 75% delle persone sarebbe in galera ! Conferenza stampa post partita

Video 🔥 Parma-Lazio 0-1 Sarri: il 75% delle persone sarebbe in galera ! Conferenza stampa post partita