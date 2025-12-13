Lazio eroica resta in 9 ma vince a Parma

La Lazio conquista una vittoria storica a Parma, restando in nove uomini grazie a un’interpretazione coraggiosa e determinata del gioco. Espulsi Zaccagni e Basic, i biancocelesti resistono fino al finale, quando Noslin mette a segno il gol decisivo. Un successo che dimostra carattere e forza di gruppo, riaccendendo le speranze in campionato.

Espulsi Zaccagni e Basic ma nel finale Noslin trova il gol da tre punti PARMA - Una vittoria eroica della Lazio che torna a vincere in trasferta dopo quattro gare a secco e lo fa in nove uomini al "Tardini". La squadra di Sarri batte il Parma 1-0 grazie al gol di Noslin e si porta ad un punto dalla. Ilgiornaleditalia.it Lazio eroica, resta in 9 ma vince a Parma - Una vittoria eroica della Lazio che torna a vincere in trasferta dopo quattro gare a secco e lo fa in nove uomini al "Tardini". msn.com

